Gerkens et l'Antwerp piégés: "Ils ont eu une occasion et ils l'ont mise au fond"

L'Antwerp s'écroule depuis plusieurs semaines.

C'est toujours un peu la même rengaine. Quand l'Antwerp passe au travers, c'est Pieter Gerkens qui est envoyé au charbon face à la presse. Et l'ancien Anderlechtois sait que rien n'a roulé pour son équipe ce dimanche au Mambourg.

"Ce qu'il s'est passé ? On n'a pas su marquer. On n'a pas eu beaucoup d'occasions franches, et en plus, nous n'avons pas su les concrétiser. Nous avions pourtant la rencontre sous contrôle et ils n'étaient pas dangereux. Mais quand ils ont eu une occasion, ils l'ont mise au fond".

Le milieu de terrain sait maintenant que le plus dur commence : "Si on veut rester au top, on doit travailler et transformer notre contrôle du match en buts et en victoires. Parfois le coach est content de notre façon de jouer même si on ne gagne pas, mais ce soir, je ne pense pas que ce sera le cas".