Frank Defays ne peut qu'être heureux: "Tout le club en avait besoin"

Après la lourde défaite au Cercle et le départ d'Edward Still dans la foulée, la victoire de Charleroi contre l'Antwerp a rendu le sourire à tout le Mambourg.

Frank Defays ne pouvait cacher son émotion ce dimanche soir en conférence de presse. On sent que cette victoire soulage tout un groupe, tout un stade, tout un club. "Je suis vraiment heureux pour tout le monde", déclare le T1 intérimaire. "Nous avons souffert, alors ce soir, on peut savourer notre plaisir. C'est un vrai soulagement pour tout le monde, on en avait besoin".

L'ancien défenseur et capitaine du club revient ensuite sur la prestation de son équipe : " J'ai vu un Charleroi jouer avec le cœur, surtout défensivement. Au début, c'est vrai que nous n'y étions pas, mais dans notre situation, nous nous devions de resserrer les lignes. Nous devions aussi avoir l'esprit guerrier. On savait aussi que sur un ou deux contres, nous pouvions faire douter l'Antwerp. Tout le monde, tout le groupe, était concerné, était derrière la cause, même ceux qui sont restés en tribunes".

Benbouali a eu des moments de doutes et de tristesse

Celui qui a débloqué la situation ce dimanche, c'est Benbouali. L'Algérien a marqué son tout premier but en Belgique et il est allé le fêter directement dans les bras de l'actuel coach : "C'est un garçon qui découvre le championnat. Nous avons dû l'encadrer, essentiellement lorsqu'il a eu des moments de doutes et de tristesse. Il n'a pas oublié que nous l'avions soutenu les semaines précédentes".

Il y a enfin de bonnes ondes au Sporting de Charleroi.