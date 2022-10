"C'est une première bouffée d'oxygène, pas une respiration totale"

Le capitaine des Zèbres veut maintenant enchaîner pour remonter au classement.

Le capitaine des Zèbres, Marco Ilaimaharitra, avait manqué à son équipe lors de la lourde défaite de son équipe sur la pelouse du Cercle de Bruges il y a une semaine. Ce dimanche, il était bien au poste et a livré un match plein contre le Great Old.

"On savait une chose : dans le foot, tout peut aller très vite. Notre mission, c'était de garder le zéro derrière, car on sait que si c'est le cas, on a plus de chances de remporter le match. Nous l'avons fait, mais il ne faut pas nous reposer sur cette victoire. C'est une première bouffée d'oxygène, pas encore une respiration totale. Il faut enchaîner pour remonter au classement".

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Sporting a montré un tout autre visage que celui affiché il y a une semaine au Jan Breydel: "Nous devions prendre conscience que si nous ne nous mettions pas "le cul par terre" pour ne pas encaisser, on ne gagnerait pas de matches. De chez moi, j'ai assisté la semaine dernière à ce qu'on avait fait de pire et je ne voulais pas qu'on refasse la même chose. Je voulais redorer notre blason, le nom de mon équipe".

Pour ce dimanche, c'est tout simplement réussi.