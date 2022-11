Soirée catastrophique pour Seraing à Louvain !

Rien n'a fonctionné pour les Métallos.

Après une défaite encourageante face à Saint-Trond et la victoire sensation face à Charleroi en Coupe, Seraing a connu une soirée cauchemardesque à Louvain en s'inclinant 5-0.

Bien décidé à quitter la dernière place, Jean-Sébastien Legros tentait un coup de bluff en titularisant Antoine Bernier en dernière minute au détriment de Trémoulet. De son côté, Marc Brys, qui voulait absolument gagner pour réintégrer le top 8, enregistrait le retour de blessure de Plietinckx au sein de son axe central.

Les dix premières minutes étaient à l'avantage de Seraing avec beaucoup de mouvement, notamment deux bons débordements de Poaty sur la gauche. Mais dès que les Louvanistes ont élevé leur niveau après une entame très timide, les visiteurs n'ont plus existé. Le cauchemar a commencé à la 23e minute avec une combinaison qui prenait totalement la défense de vitesse et qui voyait Mathieu Maertens conclure d'une frappe enroulée.

Cinq minutes plus tard, l'arbitre allait consulter le VAR pour un tirage de maillot de Sissoko sur un corner louvaniste. Mario Gonzalez ne se faisait pas prier pour inscrire le 2-0 (son onzième but cette saison). Sept minutes après sa première jaune, Sissoko compliquait encore un peu plus la rencontre des siens avec un tacle en retard sur Maertens, synonyme de deuxième jaune. A dix contre onze, Seraing sombrait encore un peu plus à la 42e quand De Norre profitait d'une succession de mauvais dégagement de la défense pour inscrire le 3-0. L'addition de la première période se terminait avec un tacle en retard d'Mbow dans son rectangle. Le penalty était transformé par Kiyine et fixait le score à 4-0.

Pour une deuxième mi-temps sans aucun enjeu, Jean-Sébastien Legros ménageait Antoine Bernier et le remplacait par Demebele qui a glissé sur le banc suite au forfait de dernière minute de Tremoulet. Autre changement, Valentin Guillaume remplacait Wagner. Chez les Louvanistes, Nsingi suppléait Kiyine.

Timothy Galjé se mettait d'emblée en évidence quelques secondes après la reprise sur une tête piquée de Mario Gonzalez. Dans ce deuxième acte, le tempo baissait avec un Seraing qui n'avait comme unique ambition que de limiter les dégats. Louvain a ainsi pu se contenter de jouer au petit trot pour continuer à se montrer dangereux mais avec un peu plus de déchet dans le dernier geste : les vagues offensives s'enchaînaient sans pour autant inquiéter Galjé. Il faut attendre la 86e pour une nouvelle parade du portier qui dévie la frappe de Maertens sur le poteau. De quoi révéiller Louvain qui se remettait à insister : Galjé était à nouveau mis à contribution sur une frappe de De Norre, puis sur une reprise de Dom attentif au rebond. En revanche, il ne pouvait rien sur la tête à bout portant d'Nsingi, bien monté au jeu et servi par un Mendyl hyperactif sur son flanc gauche.

Seraing finit donc cette première partie de la phase régulière avec une lourde défaite et la dernière place aux basques. Tout autre son de cloche à Louvain qui en profite pour se hisser provisoirement à la septième place.