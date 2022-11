Mechele et le Club de Bruges, du rire aux larmes

Le Club de Bruges avait tout en main pour prendre les trois points, mais le niveau physique du Club a baissé et l'Antwerp est revenu. Brandon Mechele est passé de héros à zéro.

Nous y sommes, c'est le dernier coup de rein des deux grands favoris au titre avant la Coupe du Monde. Les deux équipes étaient en effet les deux les plus citées pour remporter les lauriers avant le début de cet exercice. Mais dans les faits, Genk est en tête et tant les Brugeois que les Anversois sont à la traîne. C'est défaite interdite ce dimanche.

Ce sont les Anversois qui sont au ballon en début de rencontre, sans vraiment être dangereux, si ce n'est sur un corner rentrant de Stengs, mais Mignolet est attentif. En face, les frappes de Vanaken ou encore de Nielsen filent directement dans les mains de Butez. Simon Mignolet est le premier des deux gardiens à avoir un face à face, puisque Bataille est complètement oublié avant de buter sur le grand Simon.

La situation se décante pour les Brugeois sur un coup de pied arrêté. Un corner de Skov Olsen est repris au premier poteau par Mechele (34', 1-0) avant de laisser éclater sa frustration dans un cri que l'on a pu entendre jusqu'à Doha. Après la pause, les deux équipes reviennent en ajoutant un peu d'intensité physique. Mais les occasions se font rares, très rares.

L'Antwerp n'y arrive décidément pas, et Mignolet est de plus en plus tranquille dans son but et dans cette deuxième période contrôlée pas les champions en titre. Dans la foulée, Skov Olsen isole Jutgla dans l'axe, l'Espagnol frappe, le ballon est dévié par Lang dans les buts (62', 2-0). Ce deuxième but est le coup de trop sur la tête du Great Old, qui met du temps pour relever la tête.

Le déclencheur ? L'entrée de Frey qui vient apporter du poids dans le rectangle. Il est d'ailleurs à la réception d'un centre de Janssen, couvert par Mechele, pour réduire la marque (72', 2-1). Dans la foulée, Scott est accroché par le même Mechele dans le rectangle : penalty. Janssen ne se fait pas prier et fusille Mignolet (73', 2-2). Tout est à refaire, Bruges s'est vraiment écroulé.

La pression est énorme devant Simon Mignolet, et les esprits s'échauffent. Au final, personne ne prend le dessus et le score ne bouge pas. Les deux équipes ne font pas la bonne affaire, surtout si Genk et l'Union s'imposent plus tard dans la journée. Les deux équipes vont pouvoir souffler un peu avant de revenir en pleine forme à Noël.