10 buts et une fin de match improbable entre Zulte et Eupen

Eupen pensait gagner sans trop de problèmes, mais Zulte-Waregem a sorti une fin de match totalement folle... avant que les Pandas n'arrachent un point.

Eupen se montrait d'emblée le plus entreprenant et créait le danger devant la cage de Bostyn. Le gardien de Zulte se retournait une première fois, sur un but très facile de N'Dri qui prenait le meilleur sur Willen (10e).

Zulte réagissait timidement, via Gano qui reprenait de la tête un centre lointain de Vossen. Willen, en grande difficulté en ce début de match, manquait son intervention. Charles-Cook récupérait le ballon, dribblait devant Tambedou et plaçait parfaitement dans le but (20e).

Les hommes de Mbaye Leye étaient catastrophiques, surtout en défense, et Bostyn devait sortir le grand jeu devant Van Genechten (23e). Même si Vossen tentait de réduire l'écart, c'était à nouveau Bostyn qui se mettait en évidence (36e). Gano, jusque là discret, réduisait l'écart contre toute attente (39e). Mais Zulte se trouait à nouveau derrière et encaissaient un but d'une facilité folle de la part de N'Dri (41e).

Fin de première mi-temps complètement débridée, avec Gano qui transformait un penalty accordé après une faute dans le rectangle de Peeters (45e +3).

La seconde mi-temps débutait de manière assez équilibrée, alors que c'était à Zulte de faire le jeu. Peeters bottait bien un corner, et Lambert assomait les Flandriens (56e).

Eupen manquait beaucoup d'occases et allait amèrement le regretter. Moser sortait magnifiquement devant Fadera, mais encaissait ensuite deux buts en deux minutes (83e et 84e) via Braem, qui venait de monter, et d'Offor. Le but du Nigérian était, d'ailleurs, clairement pour la pomme de Moser...

Ce scénario déjà carnavalesque prenait une tournure inattendue : Fadera se promenait dans la défense d'Eupen, et trouvait la lucarne (88e). 5-4 !!!

Ce match devait, de toute évidence, se terminer sur une erreur. Dans les ultimes secondes, Bostyn relâchait un ballon et offrait l'égalisation à Soumano !!!

Zulte ne méritait sans doute pas la victoire, mais Eupen a aussi été catatrophique défensivement, surtout en fin de match. En attendant, Eupen est un peu plus arrangé par ce point, tandis que Zulte perd l'occasion de sortir de sa 17e place et de la zone rouge...