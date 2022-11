LIVE : Genk fait le break à Anderlecht, mais est à 10 (0-2)

Anderlecht a relevé la tête, et veut confirmer contre Genk. Ce sera peut-être la dernière de Robin Veldman à la tête des Mauves...mais ce scénario n'est pas le seul possible.

Robin Veldman a réinsufflé du fighting spirit dans cette équipe d'Anderlecht, qui paraît un peu moins amorphe que ces derniers mois. Qualification européenne, match nul au Bosuil et qualification en Coupe : trois résultats obtenus dans la douleur mais obtenus néanmoins. Personne n'y croyait vraiment, Veldman et ses hommes l'ont fait.

Reste désormais à proposer un peu plus de football et à enchainer : la réception du Racing Genk juste avant la trêve du Mondial est un gros test. Anderlecht est toujours loin du top 8, et a un calendrier infernal à venir. Voici les hommes sélectionnés par Veldman pour ce qui peut être sa dernière à la tête de l'équipe A - tout se décidera pendant que les yeux seront tournés vers le Qatar.

Dans cette sélection, quelques points à souligner. Tout d'abord le choix de ne toujours pas reprendre Wesley Hoedt, en froid avec sa direction et son staff, et ce malgré l'absence de Jan Vertonghen. Une absence qui ne trompe personne : aucun risque n'est pris à l'approche du Mondial.

Ensuite l'absence de Julien Duranville, qui a joué un match extraordinaire avec les U23 et ne peut donc pas être présent. Lucas Lissens, qui n'a pas joué contre le Club NXT, est bien là, tout comme Théo Leoni désormais titulaire en puissance. Enfin, notons que Sebastiano Esposito, en perdition, n'est pas repris. Son retour dès cet hiver à l'Inter Milan se précise-t-il ?