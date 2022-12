Malines et le Cercle se quittent dos à dos après un match intense

Les deux équipes ont eu leur temps fort.

Les deux équipes voulaient marquer des points en vue du top 8. La rencontre n'a pas mis longtemps à se débrider avec l'ouverture du score brugeoise dès la troisième minute grâce à Kevin Denkey, bien lancé par Abu Francis, au four et au moulin dans l'entrejeu. Malines prenait le jeu à son compte mais subissait le jeu direct du Cercle qui n'hésitait pas à presser haut et à jaillir vers le but.

Mais les hommes de Miron Muslic laissaient beaucoup d'espace dans leur dos, ce qui a offert de grosses occasions, notamment deux gros dangers annulés pour hors-jeu, de quoi permettre à Alessio Da Cruz (14e) et Kerim Mrabti (41e) de mieux dormir vu leur loupé au petit rectangle.

Sur le flanc gauche, Nikola Storm était trop souvent laissé seul. C'est lui qui est à l'origine des autres occasions des hommes de Steven Defour grâce à des frappes enroulées en rentrant dans le jeu (16e et 21e) ainsi que sur un centre-tir qui finissait sur la transversale (34e).

De l'autre côté, le Cercle était également proche de faire le break, d'abord sur une tête de Kevin Denkey sauvée à même la ligne par Rob Schoofs sur corner (23e) puis juste avant le repos quand Dino Hotic poussait au fond un ballon repoussé par Gaetan Coucke qui était sorti dans les pieds d'Ayase Ueda. Mais l'arbitre était appelé par le VAR et annulait le but pour une faute préalable au moment de la récupération, renvoyant ainsi tout le monde souffler un peu pour la mi-temps.

Le Cercle reprenait la deuxième mi-temps comme la première avec du pressing haut et plusieurs occasions. Mais les frappes d'Ayase Ueda et Charles Vanhoutte manquaient de précision et passaient juste à côté, laissant Malines dans le match. D'autant plus qu'à la 53e, Olivier Deman écopait de son deuxième carton jaune pour une intervention rugueuse sur Rob Schoofs. Comme en Coupe trois jours plus tôt, le Cercle était réduit à dix (avec le même joueur exclu) avec cette fois comme mission de garder ce but d'avance.

Mais l'infériorité numérique se faisait sentir, Malines a immédiatement accru sa pression. Sur un corner joué court, c'est Nikola Storm qui a délivré son équipe en rentrant dans le jeu avant d'enrouler et tromper le gardien brugeois pour l'égalisation (71e). Les hommes de Steven Defour continuaient sur leur lancée avec une grosse occasion pour Nikola Storm, bloqué par Abu Francis devant son but.

Le Cercle en avait plein les pieds et commettait même un penalty suite à une intervention manquée de Senna Miangue dans le rectangle. Cette fois, c'est le gardien Radoslaw Majecki qui sauvait les meubles en repoussant le penalty de Yonas Malede (87e). Une minute plus tard, c'est la barre qui venait au secours du Cercle sur une frappe enroulée de Nikola Storm. Malines n'en croyait pas ces yeux mais ne parvenait finalement pas à inscrire le 2-1 malgré une dernière claquette de Radoslaw Majecki sur une nouvelle tentative de Nikola Storm sous la barre.

Grâce à ce partage, le Cercle se hisse provisoirement dans le top 8 alors que Malines reste bloqué à la douzième place.