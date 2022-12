"Avec un peu de chance, on gagne 3-1 ou 4-1" : Nikola Storm déçu par le partage de Malines face au Cercle

Les deux équipes ont eu l'occasion de plier la rencontre.

Nikola Storm a beau avoir enfin débloqué son compteur but cette saison, difficile de ne pas penser aux occasions qui auraient pu permettre à Malines d'émerger en fin de match (une transversale et un ballon sauvé devant sa ligne par un défenseur le concernant). "Avec un peu de chance, on aurait gagné 3-1 ou 4-1. En pleine forme, j'aurais peut-être fait un de plus. Mais j'ai commencé la saison avec de nombreux pépins et il m'a souvent manqué ce brin de chance pour marquer un but".

Malgré tout, le Malinois veut retenir le positif, à savoir la réaction des siens après avoir été bousculé et mené dans le premier quart d'heure : "Nous nous sommes entraînés très dur au cours de la trêve et cela s'est vu aujourd'hui. Il y avait plus de mouvement, on trouvait plus souvent l'homme libre". Reste désormais à transformer cela en victoire.