L'entraîneur du Cercle pointe du doigt l'arbitrage : "Je trouve tout cela extrêmement déroutant"

Le Cercle de Bruges a bien commencé le match contre le KV Malines et a rapidement pris l'avantage. Mais au final, le club a dû se contenter d'un partage.

"C'était un match spectaculaire avec tout ce qu'il faut", a confié Miron Muslic à l'issue de la rencontre. "Nous avons commencé de manière très agressive afijn de les pousser à effectuer des erreurs dans la construction. Cela a également réussi avec un but rapide de Denkey. De plus, nous avons contrôlé presque tout durant les 20 premières minutes", a souligné le coach du Cercle de Bruges.

L'équipe locale a clairement dû grandir pour entrer dans le jeu, mais cela s'est fait lentement mais sûrement. "Ils ont changé un peu de place, Mrabti jouant plus entre les lignes, et ils sont mieux entrés dans le jeu. Mais avant même la mi-temps, nous avons marqué un magnifique deuxième but qui a été refusé. Et la façon dont cela s'est produit me dérange."

© photonews

"L'arbitre se tient à un mètre de la faute éventuelle et ne siffle pas. Quelques instants plus tard, le ballon est dans le but, la VAR intervient et il s'avère qu'il y a eu faute. Je trouve tout cela extrêmement déroutant, pourquoi ne siffle-t-il pas une faute alors qu'il se tient là ?", a soupiré l'Autrichien.

En deuxième mi-temps, la tâche qui consistait à conserver l'avance s'est rapidement compliquée lorsque Deman a reçu un carton rouge. "Nous avons encore bien commencé, mais après ce carton rouge, nous avons dû défendre pendant presque toute la deuxième mi-temps. Après ce 1-1, il y avait quelque chose dans l'air et ils ont également été très proches de marquer un deuxième but, mais au final, nous devons nous contenter d'un point après un match très disputé", a conclu Muslic.