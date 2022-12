Maux de tête à prévoir pour Steven Defour avec le départ de Thibault Peyre : "J'espère que le club me comprend"

Thibaut Peyre va quitter le KV Malines durant le mois de janvier. Un départ évoqué par le T1 du KaVé.

Sur le papier, le KV Malines compte 5 défenseurs centraux. Suffisant si vous jouez à quatre à l'arrière, mais la réalité est différente Derrière les casernes.

Contre le Cercle, Lavalée et Bates formaient le cœur de la défense. Bates est un habitué mais pour Lavalée, cela faisait depuis le mois d'août qu'il n'avait pas commencé un match en raison d'une blessure.

Du banc, Alec Van Hoorenbeeck est entré sur le terrain mais il a pris la place de Bijker au poste d'arrière gauche plutôt qu'au poste central. De plus, Defour a toujours à sa disposition Jordi Vanlerberghe et Thibault Peyre. Eh bien, à sa disposition... Vanlerberghe a subi une opération préventive pour un problème cardiaque avant la Coupe du monde et n'est pas encore de retour, tandis que Peyre n'était pas non plus dans le groupe hier et va rejoindre l'Arabie saoudite.

"Faites l'addition", a soupiré Steven Defour lors de la conférence de presse après KVM-Cercle. "Je préfère ajouter trois hommes plutôt que de voir quelqu'un partir. Je comprends Thibaut et je comprends la position du club. Mais j'espère que le club me comprend, ainsi que mon équipe technique, lorsque je dis que je préférerais voir des joueurs arriver", s'est-il interrogé à haute voix.