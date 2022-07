L'Antwerp rejoint la tête et n'a toujours pas encaissé le moindre but

Sans faire de bruit et sans épater, l'Antwerp réussit son début de saison. Le Great Old a battu Zulte Waregem en clôture de la seconde journée de Pro League.

Quel drôle de début de saison de l'Antwerp : imperméable, qualifié en Europe, vainqueur à Malines lors de son premier match...mais critiqué. En cause, un jeu dénué de toute folie, de toute créativité, et même des prestations assez affligeantes contre le faible Drita. Face à un Zulte Waregem bien lancé, il faudra mieux faire. Mark Van Bommel cherche encore la prestation référence qui lancera la saison de son équipe.

On comprend rapidement que ce sera compliqué face à Zulte Waregem. Première grosse alerte dès la 5e : Rommens trouve la tête de Vossen, qui s'écrase sur la latte. Le côté gauche défensif de l'Antwerp est en galère, Dompé et Vossen tentent d'en profiter. En contre, Michel-Ange Balikwisha et Koji Myioshi sont parfois trouvés, un peu par hasard, profitant du bon travail de Frey en pivot. Balikwisha se heurte à Bossut (10e), Miyoshi est repris par Lopez.

Mais le milieu anversois est absent ; Sangaré et Miroshi en profitent presque de loin. Bossut multiplie les arrêts au final assez simples, Butez doit quand à lui sortir le grand jeu devant Sangaré après un beau crochet (44e) ; aux points, Zulte est d'une petite tête devant à la pause, mais c'est bien 0-0.

L'Antwerp remontera mieux sur la pelouse, et se procure ce qu'il croit être une occasion en or : Frey est trouvé tout seul dans le dos de la défense...et sert un Balikwisha qui n'a qu'à pousser au fond. Mais l'international espoirs contrôle, permettant à Bossut de sauver sa frappe. Heureusement pour lui, Michael Frey était hors-jeu, sans quoi c'était déjà l'un des ratés de l'année (47e). Frey, encore lui, est ensuite bien trouvé par Vines mais tarde à se retourner (57e). Et alors que Zulte, via Dompé à deux reprises, alerte Butez en contre, c'est encore Samuel Vines qui déborde et trouve idéalement Michel-Ange Balikwisha. Cette fois, celui-ci ne se troue pas (68e, 1-0).

Les troupes de Mbaye Leye ne vont pas s'en remettre, d'autant moins après l'expulsion pour une seconde jaune de Miroshi (75e). Résultat : un Antwerp qui n'a toujours pas encaissé le moindre but en match officiel cette saison, et qui à défaut d'être flamboyant pose les bases de son football. Ne manque qu'un peu plus de créativité au milieu de terrain. Car à ce niveau de nonchalance, on se demande si Nainggolan, par exemple, aura encore longtemps les faveurs de Mark Van Bommel...