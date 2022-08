Quatre cleansheets d'affilée pour l'Antwerp : "Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire"

L'Antwerp a réalisé une nouvelle prestation sérieuse défensivement, mais a aussi pu compter sur un bon Jean Butez avant de faire la différence en fin de rencontre offensivement. "Jean est un gardien fantastique", se réjouissait Van Bommel au terme de la rencontre.

Zulte Waregem n'a pas à rougir de sa prestation au Bosuil. L'Antwerp a eu du mal à gérer l'équipe de Mbaye Leye et Mark Van Bommel le reconnaît volontiers. "Nous avons été mis en difficulté en première période. Il a fallu changer les choses à la pause et heureusement, ça a marché", déclare le coach néerlandais après la rencontre. "Nous avons repris le contrôle et fini par ouvrir le score sur une fantastique action".

En attendant que l'Antwerp trouve la faille, il a fallu se reposer sur un homme : Jean Butez. "Il a réalisé une superbe prestation, qui nous a laissés dans le coup en première période. C'est un gardien fantastique", se réjouit Van Bommel. Après deux journées, le Great Old est...en tête, aux côtés d'OHL. "Qu'il n'y ait que deux équipes à 6/6 prouve que c'est une compétition difficile, où tu ne vas pas gagner tranquillement tous tes matchs".

Une équipe bien en place

Deux matchs de championnat, deux matchs européens, aucun but encaissé : si le jeu n'est pas flamboyant, Mark Van Bommel a au moins inscrit sa patte sur le plan de l'organisation. "Nous voulons contrôler les matchs et mettre un pressing haut. C'est beau de voir les joueurs savoir ce qu'ils doivent faire sur le terrain", se réjouit-il. "Je ne vais pas dire que nous proposons du beau jeu, car cela peut vraiment s'améliorer pour le moment. Mais il y a de belles choses dans notre jeu".