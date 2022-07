L'Antwerp de Mark Van Bommel a besoin d'une prestation de référence

L'Antwerp reçoit Zulte Waregem, un adversaire qui pourrait poser le même genre de problèmes que Drita au Great Old.

L'air de rien, le début de saison de l'Antwerp n'est pas foncièrement raté : trois matchs, aucun but encaissé, une victoire à l'extérieur, une qualification européenne. Rien de mal fait. Mais dans le jeu, les Anversois doivent encore convaincre. Cela peut être pour ce soir, face à leur public et contre un Zulte Waregem prenable. Problème : Zulte, dans les doutes également, pourrait offrir un spectacle comparable à Drita, à savoir un jeu fermé et laissant à l'Antwerp une initiative qu'il n'apprécie pas.

Alors que Bruges et Anderlecht viennent de trébucher, l'Antwerp va donc vouloir prouver qu'il peut faire respecter son rang et enchaîner, prenant ainsi potentiellement...la tête du championnat, de manière symbolique. Mark Van Bommel n'a pas encore de match référence à la tête du Matricule 1. Sera-ce pour ce soir ? Réponse dès 21h.

