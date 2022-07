Seraing galvaude contre 10 Courtraisiens

Les métallos sont bien inoffensifs offensivement, et se permettent même de rater un penalty. Résultat : zéro pointé !

Les Métallos étaient revenus de Zulte Waregem la tête basse et sans le moindre point. Ce dimanche, ils accueillaient les Kerels de Belhocine pour le compte de la deuxième journée et avec comme objectif de prendre un premier point voir une victoire.

Mais pour gagner un match, il faut marquer. Pour marquer, il faut avoir un tir cadré et c'est un problème puisqu'il n'y en a eu aucun lors de la première journée. Sur la première période de ce duel dominical, il n'y en aura eu qu'un seul, sur le penalty....manqué par Elisor, ou plutôt arrêté par Ilic. Avant cet épisode, Conceiçao avait touché la base du montant droit du Serbe, quelques minutes avant la faute presque fatale de Dessoleil sur Elisor qui n'aura débouché sur rien.

Le gros évènement de ce premier acte, c'est l'expulsion de Benchaib pour une grosse semelle sur Abanda. Les images sont sans appel pour le Courtraisien au grand dam de Belhocine et Gueye, avertis sur la même action. Après la pause, Courtrai fait le dos rond et ne concède pas grand-chose et va même faire mieux : ouvrir le score sur un coup franc de Dhaene et un ballon qui traîne dans le rectangle. Watanabe est le plus prompt et ouvre le score (59', 0-1).

José Jeunechamps lance alors toutes ses forces dans la bataille, mais c'est compliqué pour les Métallos de se créer une occasion. Un centre-tir de Poaty trouve le poteau, Conceiçao est contré au dernier moment : quand la chance ne s'en mêle pas, le dernier geste ne fonctionne pas. Pire, dans les dernières secondes, Tshibuabua déstabilise légèrement Mbayo qui filait au but : les Métallos terminent aussi à 10.

Seraing s'incline donc pour la deuxième fois de la saison. Deux résultats compliqués avant de se rendre à Anderlecht et avant de recevoir Charleroi.