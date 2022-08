Belhocine retrouve le sourire: "Nous avons montré du caractère"

Courtrai met enfin la première dans ce championnat.

On a beaucoup parlé de l’avenir de Karim Belhocine cette semaine du côté de Courtrai. Après la défaite à domicile contre OHL, les supporters avaient demandé sa tête, surtout à cause de la fin du championnat précédent. Le Français peut cependant souffler : la victoire à Seraing (la deuxième en 2022) lui donne une bouffée d’oxygène.

"Je suis très content du résultat", annonce Belhocine au micro de Eleven Sports. "Les évènements du match n’ont pas été favorables. Il y a d’abord eu ce penalty contre nous, puis nous nous sommes retrouvés à 10. L’équipe a fait preuve de solidarité. Quand on est un joueur en moins, il faut montrer du caractère et c’est ce que nous avons fait ce soir. Après la semaine difficile que nous avons eu, les joueurs ont su rester focus et cela me rend heureux".

En plus des supporters mécontents, il y a eu les faux-départs de Selemani et Radovanovic. Une semaine agitée qui se termine avec le sourire pour les Kerels.