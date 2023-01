Une Union très mature terrasse l'Antwerp et conforte sa 2e place !

L'Union Saint-Gilloise poursuit sa folle saison en s'imposant face à l'Antwerp dans un match à six points (2-0).

A l'Union Saint-Gilloise, on retrouve enfin Loïc Lapoussin dans le onze de base. L'ailier gauche remplace Simon Adingra, sorti blessé lors du début de match de Coupe remporté face à Gand jeudi dernier (4-0). Pour le reste, c'est l'équipe-type qui est alignée, avec Vanzeir également de retour et Burgess - suspendu - remplacé par Sykes.

A l'Antwerp, pas de Michael Frey, même sur le banc. Après concertation avec le club, le Suisse ne figure pas dans la sélection pour ce match entre le 2e et le 3e.

Ce match au sommet débute sur un bon rythme. Les deux équipes montrent beaucoup d'envie. Ekkelenkamp puis Van Der Heyden tentent chacun d'obtenir un penalty, sans succés. L'Union prend progressivement le jeu à son compte et régale le public du Duden de plusieurs superbes phases.

🟨 | Deux simulations mais une seule carte jaune. 👀 #USGANT pic.twitter.com/lO0mATA9N7 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 15, 2023

Dominé, l'Antwerp tente de réagir mais la frappe de Balikwisha sur Moris est trop molle (16e). Coup sur coup, Vanzeir puis Lazare tentent de faire la différence mais Butez ne doit pas encore s'employer, avant la 27e minute, où Sykes placera une belle tête que l'ancien gardien de Mouscron captera bien (27e). De Laet, aussi de la tête, et Stengs sur le second ballon, répondent (30e).

C'est finalement sur une phase confuse que le marquoir se débloque. Alors que Boniface est au sol, Teuma remet de la tête et Vanzeir, esseulé dans le rectangle, trompe Butez (1-0, 34e).

L'Union laisse alors un peu le ballon à l'adversaire, qui ne se montre pas collectivement flamboyant en première mi-temps. Janssen, à l'entrée du rectangle, enroule et voit son tir passer juste à côté du poteau droit de Moris (42e).

Alors que les débats reprennent depuis à peine quelques minutes, Vanzeir est lancé en profondeur, part en face à face avec Butez, mais pousse son ballon trop loin au moment fatidique (49e).

Alors que le second acte était plutôt plaisant, le second l'ést bien moins, plus rythmé par de rugueux contacts et des contestations auprès de l'arbitre que des occasions de but. Les trombes d'eau recommencent à tomber sur le stade Marien, tandis que l'Antwerp ne parvient pas à trouver la faille. Dans un angle fermé, Muja teste Moris (61e). De l'autre côté, Butez sort une terrible double parade devant Kandouss (65e).

Arrivé le dernier quart d'heure, c'est à nouveau l'Union qui sourit. Boniface reprend un ballon de la tête, un défenseur de l'Antwerp fait une faute de main. Teuma s'élance, et transforme le penalty devant des fans anversois dégoûtés (76e).

La fin de match sera assez tranquille pour l'Union, qui ne sera au final jamais vraiment inquiétée par les assauts du Great Old. Grâce à cette superbe victoire, les Bruxellois décollent à six points d'avance sur leur adversaire du soir et sont plus que jamais deuxièmes de Pro League.