Karel Geraerts : "Je ne regarde pas ce que fait Genk"

L'Union Saint-Gilloise aura laissé très peu de place à l'Antwerp ce dimanche au Parc Duden. Les Bruxellois ont conforté leur deuxième place en s'imposant sur le score de 2-0.

”Je n’ai pas oublié qu’on avait perdu contre l’Antwerp une fois cette saison et deux fois la saison passée", a déclaré Geraerts, conscient de la grosse prestation de ses hommes face à "une équipe qui a battu Genk 0-3 il y a quelques jours. C’est un des meilleurs clubs de Belgique, qui sortait d’une bonne série.”

Fidèle à lui-même, Geraerts se concentre uniquement sur les prestations de son équipe. "Honnêtement, je ne regarde pas le classement ni ce que fait Genk. Il faut croire en soi et continuer à jouer chaque match en tant que tel. Trois points par trois points, ça peut faire une grande différence. Nous ne sommes pas en position de prendre un match à la légère, on les joue tous à fond."

Mes joueurs ont tous un coeur de guerrier

"Nous avons dû tout donner pour obtenir ce résultat. Les garçons ont tout donné et se sont bien corrigés par moments", a déclaré Karel Geraerts en conférence de presse après cette superbe victoire.

Des joueurs comme Vanzeir ou Teuma - les deux buteurs, pour ne citer qu'eux - n'ont à nouveau pas été avares en efforts et ont dépassé à de maintes reprises leurs fonctions. Cela a permis à l'Union de dominer l'Antwerp dans le jeu. "Nous avons des joueurs qui sont très complets et qui peuvent faire plus que simplement jouer à leur poste. Ils ont le droit de bouger beaucoup. Il y a des accords sur qui doit se tenir où, mais cela n'a pas toujours d'importance pour moi de savoir qui c'est", a analysé Geraerts, fier de ses hommes.

Impressionnante équipe que cette Union Saint-Gilloise, tant techniquement que physiquement. "Mes joueurs ont tous un cœur de guerrier et se lancent dans la bataille de la première à la dernière minute. Vous créez cela en installant une certaine culture lors des séances d'entraînement, et ils le recréent lors des matchs", selon Geraerts.