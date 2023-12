Anderlecht conclut 2023 par une victoire malgré 4 joueurs blessés face au Cercle

Anderlecht s'est imposé 2-0 ce mercredi soir face au Cercle de Bruges. Les Mauve et Blanc n'ont pas eu à forcer malgré les nombreuses blessures survenues dans cette rencontre.

Anderlecht pouvait conclure l'année 2023 par une victoire face au Cercle. Un succès leur permettrait de résorber un peu le retard sur l'Union SG (9 points), tenue en échec mercredi sur le terrain du Club de Bruges (1-1).

Pour cette dernière de 2023, Riemer récupère Debast en défense centrale. Patris retourne sur le banc. Pour le reste c'est la même équipe qui s'est imposée 2-1 samedi dernier face à Genk. Avec donc Delaney qui remplace Vertonghen. Le Cercle doit faire sans son meilleur buteur, Kevin Denkey.

Anderlecht éprouve des difficultés en début de match. Somers heurte la barre dès les premiers instants, mais un joueur du Cercle est signalé hors-jeu. Olaigbe frappe. Schmeichel détourne de la jambe en corner (4e).

Dreyer marque...puis le calme s'abat sur le Lotto Park

Le RSCA rentre ensuite dans le match. Les Bruxellois marquent même sur leur première occasion. Augustinsson centre vers un Dreyer totalement seul. Le Danois manque sa reprise mais le ballon franchit tout de même la ligne (1-0, 10e).

Le jeu va ensuite être arrêté pendant près de 10 minutes. La raison ? La vérification de la position de Dreyer par le VAR, mais aussi...la blessure d'un juge de ligne.

A croire que cet épisode aura tué le rythme de cette première mi-temps. Il ne se passera presque plus rien, mis à part un arrêt réflexe magnifique de Schmeichel sur une frappe déviée de Gboho (22e). Le reste ne sera qu'erreurs techniques et approximations. Blessé sur une course, Sardella laissera sa place à Patris. Dans la foulée, Thorgan Hazard remplace Dolberg (45e).

Ce 2e changement est tout près de permettre à Anderlecht de prendre le large. Sur une déviation géniale de Stroeykens, Hazard met Dreyer sur orbite. Le Danois fait le mauvais choix en décidant de ne pas frapper en première intention (45e+6). Stroeykens frappe ensuite, mais sur Warleson (45e+8).

L'inspiration géniale de Verschaeren, Vazquez fait chavirer le Lotto Park

Anderlecht démarre la seconde mi-temps avec une nouvelle blessure, celle de Mats Rits. Riemer décide alors de faire monter Vazquez et d'organiser à nouveau son système de jeu.

Et ça marche. L'Argentin fait un appel dans le dos de la défense, que voit Verschaeren. Le numéro 10 d'Anderlecht envoie une passe magistrale qui lance parfaitement Vazquez. Sa finition ne laisse aucune chance à Warleson (2-0, 52e).

Anderlecht mène confortablement au score mais n'est pas au bout de ses peines. Delaney, qui joue en tant que défenseur central à la place de Vertoghen, se blesse à son tour. C'est Arnstad qui monte pour jouer latéral gauche ; Augustinsson repique dans l'axe.

Le RSCA continue cependant à dominer face à un Cercle inexistant. Vazquez, très bien monté au jeu, force Warleson à un bel arrêt (67e).

De son côté, Schmeichel n'aura pas grand-chose à faire en seconde période. Le gardien du RSCA ne doit s'employer que sur un centre en retrait (72e). Le Cercle n'arrive pas à passer la muraille - pourtant rafistolée du Sporting -, Anderlecht gère sa fin de match. Schmeichel gardera le zéro sur un bel arrêt devant Gboho en fin de match (89e).

3 points mérités malgré des circonstances pas évidentes. Anderlecht, assuré de terminer 2023 à la deuxième place de Pro League, revient à 6 points de l'Union Saint-Gilloise.