L'Antwerp peut à nouveau compter sur Michael Frey

Mercredi prochain, l'Antwerp se rendra au KV Ostende, tandis que le Standard se déplacera au Bosuil dimanche.

Michael Frey a repris l'entraînement collectif du côté de l'Antwerp. L'attaquant suisse est toujours mécontent car le club ne veut pas le laisser partir, mais il s'est à nouveau entraîné avec le groupe ce lundi. Normalement, Mark van Bommel bénéficiera donc d'une option offensive supplémentaire sur le banc à Ostende mercredi.

La semaine dernière, Michael Frey a laissé libre cours à ses émotions après le match de Coupe remporté 0-3 par le Racing Genk. "J'ai joué mon dernier match pour Anvers", a déclaré l'attaquant de 28 ans en zone mixte. Plusieurs clubs sont intéressés par ses services, mais le Great Old désire le garder. Un départ est tout simplement inenvisageable pour le moment. Trouver un remplaçant de qualité similaire et immédiatement déployable n'est pas évident. Et donc Frey doit rester à bord.