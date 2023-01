Mark van Bommel amer : "Je ne dirais rien sur l'arbitrage..."

Le coach de l'Antwerp était logiquement déçu après la défaite concédée sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise (2-0).

Face à l'Union, l'Antwerp a été dominé et n'avait pas tant à revendiquer au terme des 90 minutes. Les hommes de Mark van Bommel ont néanmoins eu plusieurs situations chaudes dans le rectangle bruxellois, sans que Nicolas Laforge ne leur accorde de penalty. Depuis la touche, van Bommel ne s'est pas privé de contester les décisions et de discuter avec le quatrième arbitre.

"Je n'ai pas l'habitude de dire quoi que ce soit sur l'arbitrage ... Je pense que j'en ai assez dit", a réagi van Bommel en conférence de presse, tout en reconnaissant que ses hommes n'avaient pas fait un bon match.

Nous avons perdu contre nous-mêmes

"Nous avons perdu contre nous-mêmes. L'équipe n'était pas dans le match, mais les joueurs non plus individuellement parlant. Dans les matchs difficiles, ils peuvent faire la différence avec un éclair. Ça n'a pas marché aujourd'hui. L'Union a gagné tous les duels, a joué de manière opportuniste et le public les a soutenus. C'est comme ça qu'on s'attire des problèmes, surtout quand les détails ne sont pas réglés."