Jean Butez après la défaite contre l'Union : "C'est de notre faute si on perd"

Le gardien de l'Antwerp a vécu une soirée difficile sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise (2-0).

"On s'est mis nous-mêmes en difficulté", a expliqué Jean Butez au micro de Sporza après la rencontre. "On ne rentre pas bien dans le match. On leur a donné des ballons faciles dans notre camp. Le premier but vient d'ailleurs d'une erreur défensive, où on doit dégager le ballon plus correctement. Et on ne suit pas Vanzeir à la limite du hors jeu. Sans ces erreurs, on reste dans le match, même en n'étant pas à notre meilleur niveau. On était mieux en deuxième mi-temps, mais ce penalty nous empêche de revenir dans le match."

Après cette défaite, l'Antwerp est désormais à 13 points de Genk. Mais Butez croit encore à un renversement de situation. "Le championnat est encore loin. Genk peut encore perdre des points. La saison n'est pas terminée, il reste encore beaucoup de matchs. Il n'y a rien d'alarmant, on perd le match de notre faute et c'est à partir de cela qu'on peut trouver du positif."

Le gardien français n'était pas satisfait de l'arbitrage de Mr Laforge. "L'arbitre n'a pas été correct avec nous. Il y a plusieurs situations qui auraient pu être revues ou corrigées avec le VAR. Mais on ne va pas se cacher derrière ça."