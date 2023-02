Eupen règle Malines dans les dernières minutes et s'écarte de la zone de relégation

Pourtant menés 0-1 à moins de dix minutes du terme, les Pandas ont renversé la vapeur via N'Dri et Baiye pour s'offrir trois points capitaux dans la course au maintien.

Rencontre déterminante au Kehrweg dans le cadre de cette 25e journée de Jupiler Pro League. Après deux partages contre Genk et Westerlo, Eupen peut continuer sur sa bonne lancée et se donner un bon bol d'air au classement en cas de succès. Malines, qui demeure la plus mauvaise équipe à l'extérieur avec quatre petits points pris en dehors de ses bases, doit ramener quelque chose de ce déplacement pour ne pas commencer à sérieusement se faire peur en bas de tableau. En cas de victoire, les joueurs de Steven Defour peuvent cependant prendre 12 points d'avance sur la zone de relégation, si leur victoire sur tapis rouge contre Charleroi est bel et bien acquise.

La rencontre débute sur un rythme timide. Les premières incursions sont coupées par la mauvaise chute de Jérome Déom (3e), qui se tient l'épaule de nombreuses minutes durant avant de finalement céder sa place (11e). Sur leur première véritable percée offensive, les hommes de Defour vont déjà faire la différence. Nikola Storm provoque sur le côté gauche, lève la tête et décale Birger Verstraete à l'entrée de la surface, qui contrôle et place hors de portée de Moser (0-1, 10e).

Malines dangereux toutes les 10 minutes, N'Dri manque l'égalisation

Malgré cette ouverture du score, le rythme de cette rencontre n'augmente pas vraiment. Les deux équipes se regardent, tentent des combinaisons, mais ne parviennent pas à mettre en danger leur adversaire. Malines pense le faire via une superbe passe de Mrabti qui trouve Da Cruz. Le milieu offensif de 26 ans centre intelligemment en retrait en direction de Nikola Storm, qui pousse au fond des filets. Malheureusement pour Steven Defour, le Capverdien est signalé en position de hors-jeu sur la passe de Mrabti. Dommage pour Malines, qui aurait pu se mettre à l'abri sur ses deux seules occasions de ce début de partie (22e).

Malines se montre dangereux toutes les 10 minutes dans cette première période. A la demi-heure, Bates reprend le ballon dans la surface et met un terme à un immense cafouillage de la défense d'Eupen qui ne parvient pas à dégager un coup-franc de Hairemans. Le défenseur malinois reprend depuis le point de penalty, mais est contré à même le poteau par Paeshuyse (31e).

Les Pandas vont s'offrir une opportunité en or de recoller au score à cinq minutes du repos. N'Dri gagne son duel contre Van Hoorenbeeck et se présente en face à face avec Coucke, mais perd son duel face au portier Malinois (42e). En étant dangereux une fois toutes les dix minutes, les visiteurs mènent méritoirement au repos, mais N'Dri aurait pu (dû) rétablir l'égalité. ​

Cette seconde période débute sur le même rythme que la première. Alors que les Pandas peinent toujours cruellement à créer le danger, Malines y parvient occasionnellement. Premièrement sur cette frappe lointaine de Storm détournée par Moser (47e), deuxièmement sur ce coup-franc indirect de Hairemans depuis la ligne du petit rectangle, dégagé sur la ligne par la défense locale (60e).

Eupen renverse Malines !

Dans cette partie, Eupen ne produit pas grand-chose... voire rien du tout. Les incursions sont rares, les débordements sont contrôlés par la défense malinoise et Smail Prevljak est littéralement privé de ballons. Tout reste à jouer cependant puisque les Malinois ne parviennent pas à tuer le match, à l'image de cette reprise de Mukau qui file hors cadre (74e).

C'est via des phases arrêtées qu'Eupen tente de réagir. Stef Peeters brosse son coup-franc à l'entrée de la surface, cela passe peu au-dessus de la cage de Coucke. Dix minutes avant la fin de cette rencontre, on note la montée au jeu d'Enock Agyei, qui dispute ses premières minutes pour le compte du KVM. Le milieu de terrain est arrivé derrière les casernes en toute fin de mercato, sous forme de prêt, en provenance de Burnley, qui l'a acheté à Anderlecht.

Eupen s'active en fin de rencontre pour tenter d'aller chercher cette égalisation. Davidson déborde sur le côté gauche et centre à même la ligne, N'Dri reprend acrobatiquement, mais manque le cadre de peu (85e). Quelques instants plus tard, Van Hoorenbeeck commet une faute évitable et offre un bon coup-franc à Eupen. Stef Peeters le botte, Konan N'Dri le reprend et remet enfin les deux équipes à égalité (1-1, 88e).

Les Pandas n'ont été dangereux que via des phases arrêtées, mais les exploitent particulièrement bien. Alors qu'on entre dans le temps additionnel de cette seconde période, la défense de Malines dégage mal un corner donné par Peeters. Le cuir revient dans les pieds de Baiye qui, en entrée de surface, ajuste Coucke et offre la victoire aux Eupenois ! (2-1, 90e)

Le score n'évolue plus. Eupen arrache une victoire inespérée dans les dix dernières minutes et prend cinq points d'avance sur la zone de relégation. Eupen n'a plus perdu depuis trois rencontres, se rassure et met la pression sur son adversaire du jour, qui se rapproche dangereusement des trois dernières places.