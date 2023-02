Mais que se passe-t-il avec Smail Prevljak ?

Pourtant redoutable lors de son arrivée il y a deux ans, l'attaquant Bosnien est en panne complète et montre de multiples signes d'agacement.

Ce vendredi soir, Eupen a miraculeusement sorti la tête de l'eau en fin de match pour s'imposer contre Malines (2-1). Durant la très majeure partie de la rencontre, la production offensive des Pandas était si faible qu'Edward Still fut obligé de sortir Smail Prevljak à un quart d'heure du terme - ce qui témoigne d'un cruel manque de solutions à ce poste -, au profit du jeune Djeidi Gassama.

Mais que se passe-t-il avec l'attaquant Bosnien ? Arrivé en janvier 2020 en provenance de Salzbourg, l'avant-centre droitier avait impressionné lors de sa première saison en inscrivant 16 buts. L'année dernière, ses sept réalisations en Croky Cup avaient permis à Eupen de disputer les demi-finales de la compétition contre Anderlecht.

Après avoir fait trembler les filets belges à 36 reprises en deux ans et demi, Prevljak semble métamorphosé. Inconstant, irrité, transparent, le joueur de 27 ans veut forcer le destin. Lorsqu'il est sur la pelouse, les coup-francs sont tous pour lui, bien qu'il ne soit pas certain que son pourcentage de tirs cadrés dans cet exercice soit particulièrement élevé, et chaque ballon qui aboutit dans sa zone débouche systématiquement sur un tir, même si son placement n'est pas optimal et que ses coéquipiers paraissent en meilleure situation.

Cette saison, Prevljak n'a été décisif qu'à six reprises : trois buts et trois passes décisives. On dirait presque que cette situation l'agace tant qu'il tente de tout faire tout seul pour la résoudre. Son attitude parfois négative, notamment lorsque l'action ne se passe pas comme il l'aurait souhaité, en est la preuve.

Finalement, celui qui était l'homme à tout faire des Pandas lors des deux précédentes saisons semble de plus en plus contre-productif pour son équipe. Une situation qu'Edward Still pourra désormais gérer de manière un petit peu plus facile, du moins tant qu'Eupen conservera cinq unités d'avance sur la zone rouge.