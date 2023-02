Steven Defour dépité : "Pas la mentalité suffisante pour défendre ce résultat"

Le KV Malines avait les armes pour s'imposer sur la pelouse d'Eupen. Après avoir ouvert le score, les joueurs de Steven Defour ont oublié de tuer le match. Ce sont finalement les Pandas qui prennent les trois points après une fin de match folle (2-1).

C'est naturellement un Steven Defour dépité qui s'est présenté ce vendredi soir en conférence de presse. Alors que son équipe avait tout en main pour l'emporter après l'ouverture du score de Verstraete, les Malinois ont oublié de tuer le match et ont été surpris sur deux phases arrêtées en fin de partie.

"En fait, j'ai peu de choses à dire. Ce n'était tout simplement pas assez bon. Nous n'avons pas été mis en grande difficulté en première période, notamment grâce à une bonne possession de balle. Après la pause, nous n'avons pas apporté la même qualité offensive."

On joue la 88e minute lorsque Van Hoorenbeeck commet une faute évitable et offre un bon coup-franc à Eupen sur le côté gauche. Stef Peeters s'en charge, N'Dri est à la conclusion. Quelques instants plus tard, la défense du KVM dégage mal un corner venu des pieds du même Peeters. Brandon Baiye reprend depuis l'entrée de la surface, ajuste Coucke et inscrit son premier but sous les couleurs Eupenoises. Un but capital.

"Nous commettons une faute stupide à un endroit inoffensif. Ensuite, vous devez afficher la bonne mentalité pour défendre vos cages. Cela n'a pas été le cas. En deuxième mi-temps, j'ai vu un manque de volonté pour obtenir un résultat. On ne peut pas gagner comme ça. Quand j'ai été nommé, j'ai demandé aux joueurs de se battre sur chaque ballon. Match après match. Ce soir, cela n'a pas été le cas" regrette Steven Defour.