Nikola Storm regrette la suffisance de Malines : "C'est la guerre dans le vestiaire"

Malines a eu de multiples occasions de plier la rencontre, mais c'est finalement Eupen qui a empoché les trois points.

Malines peut avoir des regrets. Après l'ouverture du score de Verstraete, les occasions ont défilé pour les joueurs de Steven Defour. Nikola Storm a vu son 0-2 annulé pour une position de hors-jeu initiale de Da Cruz, Mukai et Mrabti ont manqué le cadre, Hairemans repoussé à même la ligne par la défense eupenoise. En fin de rencontre, ce sont deux phases arrêtées qui ont puni le KVM.

"En ce moment, c'est un petit peu la guerre dans le vestiaire" confiait Nikola Storm en zone mixte. "Nous donnons les buts trop facilement. Tout le monde est en colère, car ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Nous n'avons pas suffisamment fait preuve de maturité cette saison. C'est inacceptable de perdre de cette manière. Sans ces multiples erreurs, nous aurions 8 ou 9 points de plus et on ne parlerait pas de relégation."

Malines doit désormais espérer que le train arrière ne prenne pas trop de points ce week-end. "Cela aurait pu être un tournant dans notre saison. Malheureusement, nous devons juste nous concentrer pour gagner ce type de matchs à l'avenir."