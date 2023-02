🎥 Revivez le but décisif de Brandon Baiye qui offre un succès capital à Eupen

Gr√Ęce √† ce plat du pied, les Pandas prennent cinq points d'avance sur Zulte-Waregem et la zone de rel√©gation.

Arrivé durant le mercato hivernal, Brandon Baiye fait bonne impression pour ses débuts à l'AS Eupen. Intéressant pendant une demi-heure contre le Standard avant de s'éteindre avec le reste de son équipe, le milieu défensif avait confirmé les bonnes impressions contre Westerlo la semaine dernière.

Monté au jeu dès la 11e minute en remplacement de Jérome Déom, le joueur de 22 ans a été bien utile à la récupération et à la construction des Pandas, avant d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs d'une jolie reprise, à l'entrée du rectangle, pour offrir la victoire à Eupen à l'entrée du temps additionnel. Un but capital qui permet aux joueurs d'Edward Still de compter cinq unités d'avance sur la zone rouge.