L'Antwerp contourne le piège d'Eupen

D'abord mis en difficulté, l'Antwerp a attendu le bon moment pour frapper et défaire un Eupen qui a vu son plan tomber à l'eau après une carte rouge.

Pour cette rencontre, hors de question pour Mark Van Bommel de faire tourner son effectif. Il s'agit bien de l'équipe-type qui est alignée face aux Pandas. A noter que Bataille est préféré à Avila au poste de latéral gauche. Les Anversois sont toujours sans Stengs, suspendu, et Muja, blessé.

A Eupen, Edward Still opère quelques changements quant à l'équipe qui a gagné face à Malines (2-1). En défense centrale, Filin retrouve sa place sur le banc. Loic Bessilé, arrivé de Charleroi, est à nouveau titulaire. Brandon Baiye, buteur victorieux contre Malines, est aligné d'entrée. Eupen sera sans Déom, blessé à l'épaule, mais la grande surprise du chef vient de la titularisation de Davo à la place de Prevljak !

Eupen tient bon...puis coule suite à un fait de jeu

Ce serait un euphémisme de dire qu'Eupen ne vient pas au Bosuil pour faire le jeu. Mais il faut le reconnaître : le plan d'Edward Still fonctionne parfaitement. L'Antwerp n'a pratiquement aucune occasion face à une équipe qui presse très bien et bloque systématiquement les lignes de passe.

Peu de choses se passent donc dans cette première mi-temps, si ce n'est Ritchie De Laet qui semble remonté et écope d'une carte jaune qui le suspend pour les deux prochains matchs. Ekkelenkamp tente, après une superbe passe de Vermeeren, de mettre à Kerk mais le ballon est dégagé in extremis (21e).

Sur pratiquement sa première occasion, l'Antwerp passe tout près d'ouvrir le score. Keita envoye le ballon sur la barre après un fadce à face gagné face à Moser. Kerk est empêché de reprendre dans le but vide après une intervention de Bessilé. Après vérification du VAR, c'est la catastrophe pour Eupen : penalty et carton rouge pour l'ancien défenseur de Charleroi ! Janssen s'élance et trompe Moser (38e).

Eupen vient de se prendre un grand coup de massue sur la tête et fait alors face à un Antwerp libéré de la pression. Juste avant la mi-temps, le Great Old frappe une seconde fois, avec Jurgen Ekkelenkamp. Le Néerlandais est un peu chanceux mais est à la bonne place pour reprendre un centre-tir de De Laet et fusiller le pauvre Moser (44e).

Une formalité pour l'Antwerp, un calvaire pour Eupen

L'Antwerp garde logiquement la possession du ballon en seconde mi-temps. Les Anversois tentent de trouver la faille face à une défense eurpenoise regroupée derrière. Les centres affluent, mais Moser ne doit pas s'employer. La plus grosse occasion ? Un superbe coup franc d'Alderweireld à l'heure de jeu, qui termine sur le toit du but. Janssen tentait dans un angle ultra fermé, sans succès.

Eupen n'a pas d'autre choix que de tenter de partir en contre. Plus les minutes s'engrangent, plus les Pandas semblent accepter leur défaite. Plus grand-chose à se mettre sous la dent en cette fin de rencontre, donc. On notera l'excellente prestation de Vermeeren, qui aurait pu (dû) être crédité d'une passe décisive pour Janssen en toute fin de match.

L'Antwerp a assuré l'essentiel et aligne sa deuxième victoire de suite. Le Great Old revient provisoirement à trois points de l'Union Saint-Gilloise. Seules ombres au tableau : les suspensions de De Laet et d'Alderweireld. Eupen a de quoi être frustré, tant leur plan semblait parfaitement fonctionner avant la double sanction carton rouge - penalty en fin de première mi-temps. Les Pandas sont à 4 points de la zone rouge.