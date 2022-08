Un Club de Bruges à deux visages s'impose face à Courtrai

Dominateur mais assez peu réaliste, Bruges a assuré les trois points face à un Courtrai qui n'a pas démérité dans l'ensemble.

Toujours sans Noa Lang, Bruges débutait tambour battant. Dès la 4e minute, Selemani interceptait un ballon mais glissait ensuite. L'occasion était trop belle pour Jutgla, qui ne se faisait pas prier.

Les Blauw en Zwart dominaient outrageusement et se ruaient vers le but d'Ilic. Meijer et Sowah se heurtaient à un Ilic excellent. Vanaken manquait quelque peu sa reprise, puis Skov Olsen ratait l'une de ses nombreuses occasions.

Alors qu'on pensait se diriger vers un match à sens unique, Courtrai surprenait tout le monde et revenait au score. D'Haene passait trop bien facilement Mata, dribblait sur la ligne de but et décalait en retrait pour Gueye. Le Jan Breydel était totalement incrédule.

Courtrai faisait tout pour rester dans le match. Marko Ilic sortait à nouveau deux arrêts de grande classe devant Meijer puis Nielsen. Les Kerels craquaient finalement dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, avec un Meijer buteur méritant.

Courtrai revenait sur la pelouse sans complexe et était bien mieux dans le match. Les visiteurs jouaient beaucoup plus haut, vers l'avant, et Bruges ne profitait absolument pas des espaces laissés. Skov Olsen, qui s'éteignait au fil du match, manquait deux frappes coup sur coup. Les hommes de Belhocine y croyaient. Avenatti forçait Mignolet à un arrêt de très très grande classe.

Noa Lang montait au jeu...pour sortir à peine quelques minutes plus tard. Le Néerlandais se blessait en réalisant ses premiers dribbles et sortait pour Larin, vraiment pas utile dans son apport au jeu.

Courtrai était tout près de créer la surprise, et Gueye d'éteindre tout le Jan Breydel. Sa frappe heurtait la barre. A peine monté au jeu, Challouk se faisait exclure pour une faute sur Clinton Mata.

Bruges pensait tuer le match dans les arrêts de jeu. Ilic sortait le ballon sur la ligne, Meijer suivait mais était hors-jeu.

Sans convaincre, Bruges prend les trois points mais ne se rassure pas totalement. Courtrai méritait mieux.