Charleroi retourne Zulte-Waregem et attend le champion de pied ferme

Les Zèbres ont dû entamer la rencontre sans l'homme du match de la semaine précédente, mais ce dernier est monté et a fait la différence, comme les autres joueurs du banc.

Le Sporting de Charleroi était peut-être, avant le début de la rencontre, à un premier tournant de la saison. Avec un 6 sur 12, les Zèbres avaient la moyenne et une victoire ce dimanche à Zulte Waregem permettait surtout de recevoir le Club de Bruges avec un 9 sur 15.

Edward Still devait changer sa composition par rapport au match de Seraing puisque Kayembe est au repos (tout en étant sur le banc). Morioka était à ses côtés. Bessilé en profite donc pour faire son retour, alors qu'Heymans est titulaire pour la toute première fois de la saison.

Mais ce sang neuf n'aide pas les Carolos en ce début de match, car les joueurs de Leye ouvrent le score très rapidement, dès la cinquième minute. Ciranni profite des espaces dans le dos de Tchatchoua et centre pour Fadera qui passe devant son défenseur pour glisser le ballon entre les jambes de Koffi (5', 1-0). La réaction carolorégienne se fait un peu attendre, mais elle arrive par vague.

Une frappe de Zorgane, quelques centres mal calibrés de Tchatchoua ou encore une double frappe de ce dernier : les joueurs de Still sonnent la charge. D'ailleurs, avant la pause, un superbe mouvement isole Nkuba sur la droite, son centre trouve Heymans qui vient apporter le surnombre dans le rectangle et qui égalise de la tête (39', 1-1).

Après la pause, les Carolos semblent mieux dans le match, sans pour autant se créer d'occasions franches, plutôt des possibilités. Un centre qui passe devant le but, une frappe de loin qui s'envole : il faut encore régler la mire. Mais les changements, la fatigue et la chaleur font baisser le rythme.

Pour être clair, il ne se passe plus grand-chose sur la pelouse de l'Elindus Arena. Il est clair que Zulte ne veut pas perdre et que Charleroi tente de faire la différence, c'est cependant un peu maladroit dans le dernier ou l'avant-dernier geste. Mais les changements d'Edward Still font la différence. Un centre de Mbenza de la gauche trouve la tête de Kayembe, qui marque dans le but vide grâce à une sortie complètement loupée de Bossut (83', 1-2).

Les Flandriens n'ont plus de jus et Zaroury, monté aussi au jeu, se retrouve seul et fixe les chiffres avec son deuxième but de la saison (90', 1-3). Avec ce 9 sur 15, les sociétaires du Mambourg peuvent voir venir le Club de Bruges et sont prêts pour une rencontre de gala qui pourrait les installer dans le haut du classement.