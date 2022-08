Tout aura mal tourné en première période pour l'Union Saint-Gilloise

L'Antwerp réussit un magnifique 18/18 et l'Union Saint-Gilloise pourra regretter une première période calamiteuse.

Il y aurait beaucoup à dire sur les résultats obtenus suite au report de plusieurs rencontres de Pro League afin de privilégier l'Europe. L'Antwerp, piteusement éliminé, n'a clairement pas mis son repos à profit. L'Union, elle, avait bénéficié d'un peu de repos alors qu'elle ne jouait pas en semaine par après...mais entame désormais un marathon puisqu'il y aura match ce mercredi, ce week-end et jeudi prochain à Berlin. Elle arrive cependant gonflée à bloc après sa victoire dans le derby de Bruxelles.

Et d'emblée, les même onze unionistes que contre Anderlecht prennent l'Antwerp à la gorge. Lapoussin déboule sur son flanc (2e), une première récupération haute lance Dante Vanzeir qui fait...son premier mauvais choix (3e). Ce ne sera pas le dernier, et surtout, le Great Old sera prompt à punir les moindres erreurs. Sykes laisse filer Ekkelenkamp, Lynen sort un tacle de dernière minute (6e)...mais une grossière erreur ensuite signée Christian Burgess lance Miyoshi, dont le centre est dévié dans ses propres filets par Bart Nieuwkoop (8e, 1-0).

L'USG réagit : Lazare offre un fantastique déboulé puis croque sa frappe (12e), Pacho revient ensuite de justesse devant Lapoussin (14e). Puis nouvelle erreur : Burgess laisse cette fois filer Janssen, bien lancé par Ekkelenkamp. Vincent Janssen accélère, dépose Van der Heyden et termine trop facilement (15e, 2-0). Seule l'efficacité fait la différence jusque là, et l'Union y croit encore : sur un corner joué à deux, Boniface dévie vers Siebe Van der Heyden qui fait 2-1 (22e). Mieux : Lynen frôle le poteau, et l'Union est plus que jamais de retour dans le match (25e).

Mais une nouvelle erreur individuelle tuera le match pour de bon : maladroitement, Lazare Amani s'essuie le pied sur Yusuf, qui s'effondre. Mr Lardot met d'abord un jaune, mais le VAR le corrige logiquement : l'Ivoirien est dehors (37e). Le changement tactique n'y fait rien : une nouvelle déviation géniale d'Ekkelenkamp lance Samuel Vines, qui prend son vis-à-vis de vitesse et tue le suspens (3-1, 42e). Pire, une intervention maladroite de Vanzeir sur Bataille dans le rectangle offre un penalty et le 4-1 à Janssen (45e+3). Autant dire que la seconde période est "pour du beurre".

© photonews

Pas grand chose, en effet, à se mettre sous la dent, même si Simon Adingra monté à la pause tente de se montrer. Vincent Janssen se balade dans la défense et pèse très lourd ; une frappe en un temps frôle le poteau, et le Néerlandais...trouve même le chemin des filets pour un doublé, mais est signalé hors-jeu (61e). Il bouscule ensuite encore Van der Heyden et frappe mais Moris capte (64e).

On se dit que la fin de match va être longue...mais l'Union réagit bien, via ses remplaçants : Guillaume François et Denis Eckert combinent joliment, la talonnade du premier trouve le second qui enroule et fait 4-2 (73e). Plutôt une récompense pour un bon retour sur la pelouse, qu'un vrai début de miracle. Le Great Old s'en contente. Dernière mésaventure : un...second carton rouge pour l'Union, à destination d'El Azzouzi qui tacle un Anversois comme dernier homme (87e). Bref : malgré une belle réaction, soirée cauchemardesque pour l'Union...et 18/18 pour Mark Van Bommel et l'Antwerp.