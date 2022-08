Noa Lang "n'a aucun problème à rester à Bruges"

Mis sur le banc contre Courtrai, blessé à son entrée au jeu, Noa Lang semble plutôt malheureux chez les Blauw & Zwart en ce début de saison. Mais sa mère affirme le contraire.

Après Charles De Ketelaere et alors que Hans Vanaken a annoncé ses envies de départ, Bruges pourrait-il perdre Noa Lang ? L'ailier néerlandais n'est plus titulaire au Jan Breydel. Mais la mère du joueur a affirmé dans le Nieuwsblad que son fils souhaitait rester. Ou en tout cas, qu'un départ n'était pas une priorité. "Bien sûr, il souhaite jouer au sommet un jour, mais il ne reste que 10 jours de mercato, c'est peu. Il faut que ce soit le bon club", explique Manon de Vries.

"Et si ça n'arrive pas, il reste, pas de problème. Noa est en paix avec cette idée", assure la mère de Lang. "Il est heureux ici et aimerait rester un an de plus. Noa n'a pas de transfert en tête, il a déjà tourné le bouton". Bonne nouvelle, donc, pour le Club et ses supporters.