Suivez en direct commenté la rencontre entre Courtrai et le Standard de Liège

Après une décevante défaite face à OHL (1-3) à domicile, le Standard se doit de réagir ce dimanche au stade des Eperons d'or. Les Rouches doivent absolument revenir avec un résultat de Courtrai au risque de déjà s'enfoncer dans la crise.

Pour la rencontre face à Courtrai ce dimanche, Ronny Deila a donc décidé de mettre ses joueurs au vert. Le technicien norvégien a voulu éviter à ses joueurs un déplacement pénible dimanche matin avant cet affrontement important, un véritable match à six points. En effet, les deux équipes sont à la traîne en ce début de saison et végètent en fin de classement (13e pour Courtrai et 14e pour le Standard).

Le Standard de Liège va devoir se montrer plus efficace devant les buts adverses et met aussi en défense car le club liégeois possède la plus mauvaise défense de D1A avec Eupen. La défaite est interdite pour le matricule 16.

Du côté de Courtrai, Karim Belhocine pourra compter sur ses nouvelles recrues Lamkel Ze et un certain Avenatti pour espérer prendre des points face à une autre équipe malade.