Ronny Deila salue la prestation d'Amallah : "Chaque supporter doit savoir qu'on fait tout pour le garder"

Le Standard de Liège s'est donné de l'air ce dimanche en s'imposant à Courtrai (0-1 lors de la sixième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches enregistrent leur premier succès de la saison en déplacement et leur deuxième clean sheet.

"Aujourd'hui, j'ai été satisfait de la performance et de la mentalité de mon équipe. Il y avait de la discipline, de l'organisation et nous avons eu le plus d'occasions. Il faut dorénavant être plus efficace devant", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Selim Amallah a enfilé son costume de sauveur en inscrivant le but de la victoire en fin de rencontre. "Je suis très content de sa prestation alors que le contexte n'est pas évident, mais il a su apporter ce qu'on attend de lui, ce petit plus qui fait la différence", a souligné le technicien norvégien. "J'espère qu'il va rester. Chaque supporter doit savoir qu'on fait tout pour le garder", a ajouté l'ancien coach du Celtic qui a été salué les supporters encore présents. "Nous avons de grands supporters et nous voulons faire quelque chose en retour pour eux. Nous ne sommes pas dans une situation facile et il faudra du temps pour atteindre le niveau souhaité."