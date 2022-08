William Balikwisha : "Mon travail commence à porter ses fruits"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège est allé s'imposer 0-1 à Courtrai lors de la sixième journée de Jupiler Pro League. Un succès qui fait le plus grand bien aux Liégeois et qui met fin à deux défaites de suite.

Le Standard de Liège respire à nouveau après ce succès en terres courtraisiennes. "Une victoire qui fait beaucoup de bien. Nous avons travaillé et corrigé les défauts présents lors de la défaite contre OHL. Cela a payé et nous sommes tous très contents. Nous sommes restés forts, soudés et concentrés de la première à la dernière minute. Nous avons bien géré les actions offensives et défensives, mais aussi les émotions", a confié William Balikwisha à l'issue de la rencontre.

Eclaircie dans la grisaille liégeoise lors de la défaite à Sclessin contre Louvain, le milieu offensif a de nouveau livré une très bonne prestation avec les Rouches lors de sa deuxième titularisation de suite. Un véritable passage de l'ombre à la lumière pour celui qui avait été envoyé dans le noyau B puis les U21 la saison dernière. "J'ai été très patient et j'ai travaillé en silence ces dernières saisons. Cela commence à porter ses fruits, mais ce n'est pas fini car ce n'est que le deuxième match. Je dois continuer à être régulier et performant. Devenir un cadre de l'équipe ? J'ai la confiance du coach et je dois la lui rendre sur le terrain. Ma tête est à Liège et je veux continuer de progresser au Standard", a souligné le joueur âgé de 23 ans.

Balikwisha et Amallah ont bien combiné au stade des Eperons d'or. "C'est mon frérot. On travaille bien ensemble à l'entraînement. On s'entend bien sur le terrain. J'espère d'ailleurs qu'il va rester", a conclu William Balikwisha.