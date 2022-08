Didier Lamkel Zé satisfait d'être resté en Belgique : "Je sais que je suis aimé ici"

Courtrai a chuté face au Standard de Liège (0-1) ce dimanche lors de la sixième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches s'imposent grâce à un but de Selim Amallah en fin de rencontre.

Les supporters de Courtrai n'ont pas pu fêter la victoire de leur équipe, mais ils ont pu assister aux débuts de leur nouvelle recrue Didier Lamkel Zé, alignée d'entrée de jeu par Karim Belhocine. Le Camerounais a bien débuté la partie avant de disparaître progressivement. "C'était un match difficile pour nous", a déclaré l'ailier à l'issue de la rencontre. "Même si ce n'était que mon premier match sous les couleurs de Courtrai, je peux dire qu'ils ont un bon public. J'espère que nous gagnerons le prochain match et que nous pourrons donner quelque chose en retour aux fans. Je ne suis pas encore à 100 %, je le sens. Cette semaine, je me suis bien entraîné physiquement et je le referai dans les semaines à venir. J'espère être à 100% le plus rapidement possible", a précisé l'ancien joueur de l'Antwerp.

L'enfant terrible a failli quitter la Belgique cet été pour rallier l'Omonia Nicosie du côté de Chypre, mais le transfert a été annulé à la dernière minute. "Je suis satisfait d'avoir choisi Courtrai et je suis heureux d'avoir pu rester en Belgique. Je sais que je suis aimé ici. Mon objectif est de marquer le plus de buts possible pour ce club et être également sélectionné pour la Coupe du monde avec le Cameroun", a conclu Lamkel Zé.

Belhocine a également vu que sa nouvelle recrue a encore besoin de temps. "Nous l'avons trouvé quelques fois en profondeur, mais il vient d'arriver cette semaine. Il doit encore trouver des automatismes et du rythme. Ce match va lui servir par la suite. Lorsque nous avons été réduits à dix, j'ai dû le sortir pour effectuer le changement tactique."