L'Union a retrouvé la victoire avant de découvrir l'Europe : "Nous avons vraiment hâte d'y être"

L'Union s'est imposée sans réellement forcer face à Zulte (1-3).

"A la fin, je me souviens surtout que nous avons les trois points", a déclaré un Karel Geraerts pragmatique après la victoire à Zulte. "Enfin, nous avons notre première victoire à l'extérieur et c'était nécessaire. La saison dernière, jouer à l'extérieur était l'une de nos forces, mais maintenant c'était plus difficile. J'espère que nous sommes lancés maintenant."

Ce jeudi, l'Union rencontrera une "autre" Union, celle de Berlin. Les hommes de Geraerts vont découvrir l'Europa League et reprendre confiance était important. "Nous avons vraiment hâte d'y être", a lancé Geraerts au micro de Sporza. "Le match nul peut sembler faisable, mais c'est très difficile. L'Union Berlin a fait match nul contre le Bayern Munich le week-end dernier et ils ont beaucoup de qualités."

"Nous allons là pour gagner, mais ce ne sera pas sans surprise. Nous nous attendons à un match de haut niveau, de niveau européen."