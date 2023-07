A peine arrivé d'Anderlecht, Lucas Stassin sauve déjà Westerlo à Eupen

Eupen pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0 contre Westerlo. Mais les erreurs d'Abdul Nurudeen ont coûté cher.

La lecture d'un match repose souvent sur des détails. Dans une première mi-temps où Eupen aura longtemps neutralisé Westerlo, la rencontre aurait pu basculer des deux côtés, selon les errances des deux gardiens. Chacun des derniers remparts ont en effet été à la peine dès les premières minutes.

Premier à se mettre en évidence malgré lui, Abdul Nurudeen manquait sa sortie sur un centre de Mohamed Gümüskaya mais Erdon Daci ne parvenait pas à en profiter au petit rectangle (7e). Tout le contraire de Yentl Van Genechten qui était à la bonne place pour profiter d'un ballon très mal repoussé par Sinan Bolat sur un tir de Gary Magnee un quart d'heure plus tard. De quoi ouvrir le score pour les Pandas (1-0).

Dos au mur, Westerlo a continué de prendre la possession à son compte sans toutefois créer beaucoup le danger. 11 frappes au but rien que sur la première période mais une domination souvent stérile. Il aura fallu une nouvelle bourde de Nurudeen sur une sortie aérienne pour amener une occasion digne de ce nom mais Daci n'arrivait pas à en profiter au petit rectangle.

L'attaquant macédonien, très actif à la pointe de l'attaque campinoise, était tout proche de provoquer le but égalisateur via sa reprise de la tête mais il était signalé hors-jeu alors que Gümüskaya avait poussé au fond le deuxième ballon relâché par Nurudeen (39e).

A la repirse, alors que Westerlo poussait de manière aussi stérile qu'en première mi-temps, Eupen cueillait les Campinois à froid...exactement comme en première mi-temps, en se transformant en renard des surfaces pour inscrire son deuxième but en D1A, 30 minutes après le premier (50e). Le latéral des Pandas était à la bonne place pour pousser au fond une frappe enroulée d'Isaac Nuhu renvoyée par le poteau (2-0).

En confiance suite au but du break, Eupen connaissait un gros temps fort, à la fin duquel...Westerlo a refait une partie de son retard. Sur sa toute première touche de balle, le nouveau venu Matja Frigan (plus chère recrue de l'histoire de Westerlo) a délivré un assist pour Mathias Fixelles, fauché par Nurudeen. Nicolas Madsen a profité du penalty sifflé pour réduire l'écart (2-1) à un peu plus de 20 minutes de la fin.

De quoi offrir une fin de match nerveuse et débridée comme la Pro League sait nous en offrir. Lancé en un contre un dans le dos de la défense, Regan Charles-Cook prenait le meilleur sur son homme mais s'effondrait face à la sortie de Sinan Bolat dans ses pieds. Un contact litigieux qui ne faisait pas broncher l'arbitre (77e).

Eupen était à nouveau tout proche du 3-1 quelques instants plus tard sur un coup franc bien remisé par Van Genechten mais Victor Palsson, très bon pour sa première, voyait sa tête dégagée à même la ligne par Ravil Tagir (82e).

A l'entame des six minutes de temps additionnel, c'est finalement Lucas Stassin qui est sorti de sa boîte pour égaliser sur une nouvelle bévue de Nurudeen. Tout juste débarqué du Sporting d'Anderlecht, le jeune attaquant a poussé au fond le ballon mal repoussé par le dernier rempart eupenois sur une tête de Frigan. De quoi arracher une grimace à Brian Riemer ? Ce qui est sûr, c'est que cela ne fait pas les affaires de Nurudeen, complètement à côté de ses pompes alors qu'Eupen avait le match en main.