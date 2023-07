Mécontent, De Roeck exprime sa façon de penser

Jonas De Roeck n'est pas passé loin de sa première défaite de la saison, mais a pu compter sur son banc... et sur Nurudeen pour rentrer en Campine avec un petit point dans les valises.

Jonas De Roeck, l'entraîneur du KVC Westerlo, revient sur le match nul 2-2 contre le KAS Eupen. De Roeck se dit soulagé que Lucas Stassin (ex-RSC Anderlecht) ait tout de même assuré le match nul à la 92e minute, mais selon l'entraîneur principal, Westerlo méritait tout de même plus.

De Roeck déclare que le match lui a laissé un double sentiment. "Nous sommes soulagés d'avoir obtenu ce point. D'un autre côté, nous sommes déçus parce que nous méritions plus aujourd'hui. Nous sommes venus ici avec l'ambition de nous montrer", a déclaré De Roeck selon Sporza.

De Roeck estimait que Westerlo avait le contrôle du match et était plus dominant que son adversaire Eupen. "Nous avons contrôlé le match la plupart du temps, je pense que nous méritions plus", a conclu De Roeck.