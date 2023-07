Un Club de Bruges brouillon bien aidé par le VAR face à Malines pour sa première sous Deila en championnat

Bruges n'a pas vraiment rassuré face à Malines. Mais les Blauw en Zwart s'en tirent avec un partage, lors d'un match qui a accouché d'une nouvelle décision arbitrale polémique.

En avant-match, Ronny Deila avait confié apprécier la pluie battante qui s'est attardée sur le Jan Breydel Stadion dès le début de la rencontre face à Malines. Pourtant, malgré un terrain qui devait accélérer la circulation de balle, c'est à une pluie d'imprécisions que le public brugeois a eu droit pour la première de la saison en championnat.

Cela aurait toutefois pu bien commencer mais Igor Thiago était trop court pour contrôler une passe d'Andreas Skov Olsen en profondeur (7e). Le prélude à un florilège de mauvais choix dans le dernier geste. Si bien que la première véritable occasion de la rencontre ne tombe qu'à la demi-heure sur une frappe de loin de Raphael Onyedika qui rebondit sur le poteau, puis sur le dos de Gaëtan Coucke, tout heureux de voir le ballon filer en corner.

Quelques instants plus tard, Ronny Deila devait composer avec la sortie sur blessure d'Andreas Skov Olsen, touché à la cheville après un contact fortuit avec Dimitri Lavalée. Sur l'autre flanc, Antonio Nusa était l'une des seules éclaircies de ces 45 premières minutes par ses dribbles et ses accélérations fulgurantes.

Mais à force de jouer au rythme de Malines, les visiteurs ont pris confiance, au point d'ouvrir le score astucieusement sur coup franc. Alors que tout le monde s'attendait à ce que Nikola Storm centre du droit, c'est finalement Rob Schoofs qui a armé une frappe du droit, prenant Simon Mignolet à contre-pied (38e).

Même physionomie de match en début de seconde période avec un Club de Bruges dominant territorialement mais pénalisé par son déchet dans le dernier tiers du terrain. Alors que c'est une frappe de loin qui avait sorti tout le monde de sa léthargie dans le premier acte, c'est le VAR qui a permis au Club de revenir dans la rencontre. Alors que personne qu'aucun Brugeois n'avait protesté sur l'action, Nathan Verboomen a été appelé devant l'écran pour revoir un contact entre Igor Thiago et Jordi Vanlerberghe suivi par une intervention de Schoofs sur l'attaquant dos au but.

L'arbitre est alors revenu sur sa décision initiale, suivant l'appréciation d'erreur clair exprimée par le VAR et confirmant la facilité à siffler des penaltys litigieux en ce début de saison. Une aubaine que Thiago convertissait avec sang-froid avec un penalty inscrivait en force. Malines a failli oublier sa frustration en inscrivant le 1-2 mais Lion Lauerbach plaçait son ballon à côté du but face à Mignolet après avoir fait le plus dur en prenant Brandon Mechele de vitesse plein axe sur un contre fulgurant (75e).

De quoi freiner les ardeurs brugeoises consécutives à l'égalisation. D'autant plus que sur une nouvelle reconversion malinoise, Maxim De Cuyper écopait de sa deuxième jaune, laissant Bruges à dix pour le dernier quart d'heure. Ce qui a offert aux supporters brugeois une fin de match indécise où les deux équipes ont hésité à se livrer complètement. Elles se quittent sur ce score de 1-1 qui n'arrange finalement personne vu la physionomie du match.