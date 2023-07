Première contre-performance à Bruges pour Deila, qui appelle au calme

Pour son premier match de championat à la tête du Club de Bruges, Ronny Deila n'est pas parvenu à faire mieux qu'un triste partag (1-1) face au KV Malines.

Dans sa réaction d'après-match, relayée par Sporza, Ronny Deila a d'abord souligné le positif dans la prestation de son équipe.

"J'ai vu une équipe dominante", a commencé le Norvégien. "Il est certain que ce ballon de Mats Rits devait entrer dans le but, mais le gardien l'a sauvé. Esnuite, nous nous sommes mis en difficulté à cause de ce coup franc (de Rob Schoofs, nda). En deuxième mi-temps, nous avons bien réagi, avec moins d'occasions nettes, et c'est au bon moment que nous avons obtenu ce penalty."

Réduit à 10, Bruges a gardé le point du nul. "C'est le plus important, mais nous aurions dû éviter qu'ils (Malines) se procurent de telles occasions. C'est une question d'équilibre et de discipline pour ne pas tout laisser passer. C'est ce qui s'est passé et cela a permis à Malines de montrer ses qualités. C'est une bonne équipe, comme elle l'a montré contre l'Antwerp. Nous devions rester plus calmes."

Le coach de Bruges le sait : il n'y a aucune raison de paniquer. "S'agit-il d'une rechute après la bonne performance contre Aarhus ? Je ne dirais certainement pas cela. Nous avons très bien joué jeudi et nous avons également montré de belles choses aujourd'hui. Nous n'avons simplement pas su profiter de nos occasions. Nous sommes dans un processus et nous allons nous améliorer", a assuré Deila.