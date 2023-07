Genk assomme un RWDM courageux mais trop court

Le RWDM faisait son retour dans l'élite du football belge, après 21 ans d'absence. Ce samedi, les Bruxellois sont tombés sur un Racing Genk très efficace (0-4).

Pour sa première officielle à la tête du RWDM, Caçapa décidait d'aligner deux transfuges estivaux : Xavier Mercier et Abner. Côté Genk, Vrancken mettait Trésor, Arokodare, Hrosovosky, Kayembe et El Khannouss sur le banc. Galarza et El Hadj avaient l'occasion de s'illustrer.

Le début de match était en faveur de Genk. Munoz lancait Paintsil dans l'espace. Le Ghanéen frappait et butait sur un Defourny attentif (6e). Arteaga frappait ensuite à côté (11e).

Le RWDM montrait le bout de son nez et était tout près d'ouvrir le score. Lancé en profondeur à toute allure, Biron allumait Vandevoordt mais frappait sur le poteau. El Ouahdi suivait, mais butait sur le gardien de Genk (12e).

La rencontre s'animait. Defourny repoussait mal un centre de Paintsil. Sor suivait mais Le Joncour sauvait de la tête, à même la ligne (15e). Les Molenbeekois jouaient sur leurs qualités. Déroutant, Biron mettait en retrait à Abner, mais un excellent Vandevoordt sortait un arrêt de grande classe (16e).

Tout s'effondre, en quelques minutes

Les échanges étaient donc équilibrés, les deux équipes se procurant des occasions. Le RWDM allait malheureusement craquer en quelques minutes. D'abord suite à un pressing de Munoz, qui servait parfaitement Fadera (0-1, 32e). Héris commettait ensuite une très grosse erreur, taclant Sor dans le rectangle alors que ce dernier n'était dans une position dangereuse. Heynen transformait le penalty (0-2, 38e).

Le RWDM s'était pris un gros coup sur la tête, mais ne capitulait pas. Sur une passe de Mercier, Dailly heurtait l'équerre (41e).

Pas de chance, car Genk faisait 0-3 dans la foulée. Heynen reprenait un corner de volée. Defourny repoussait sur Munoz, qui ne se faisait pas prier (45e).

Un RWDM dominé, mais courageux

Menés 0-3, les Bruxellois tentaient cependant encore de déranger cette équipe de Genk. Plusieurs contres, souvent enclenchés par El Ouahdi, étaient intéressants. Lancé par le Marocain, Mercier tentait le lob, qui passait au-dessus du but (59e). Abner, assez actif offensivement, frappait à côté après une percée (61e).

Genk se montrait logiquement moins dangereux. Ait El Hadj, assez bon ce soir, tentait sa chance de loin - sur Defourny (61e). Sur un corner joué court, Paintsil déposait le ballon sur la tête de Cuesta, qui faisait 0-4 (71e).

Malgré les entrées de Trésor et Arokodare, Genk ne poussera plus vraiment pour aller planter le 5e. Les Limbourgeois se seront mis sur du velours grâce à trois buts marqués en fin de première mi-temps, en 15 minutes. Les hommes de Vrancken débutent très bien leur championnat.

Les Molenbeekois auront fait de leur mieux face à un cador du championnat. Pas de quoi être honteux. Après tout, c'est ça, le retour au haut niveau.