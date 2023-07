A Bruges, Deila devra être patient : "Il n'a peut-être pas encore le niveau du Club"

De retour de prêt après s'être révélé sous les couleurs de Westerlo la saison dernière, Maxime De Cuyper a vécu un début assez compliqué.

Pour son premier match de championnat sous les couleurs du Club de Bruges, Maxim De Cuyper a été exclu face au KV Malines (1-1). Le jeune latéral belge a écopé d'une seconde carte jaune à la 77e, ce qui a rendu la tâche des Brugeois encore plus difficile.

René Vandereycken, ancien sélectionneur national, est revenu sur la prestation de De Cuyper. Pour lui, il reste encore beaucoup de travail. "Oui, il a du talent, surtout sur le plan offensif, mais je ne pense pas qu'il ait encore le niveau défensif pour le Club de Bruges", a considéré Vandereycken dans les colonnes du Nieuwsblad.

Néanmoins, De Cuyper n'est réellement qu'au début de son évolution et pourra apprendre beaucoup sous Deila. "Ce garçon est encore jeun et peut encore s'épanouir, mais il n'est pas assez tranchant sur le plan défensif. C'est pour cela qu'il provoque ce coup franc et qu'il reçoit son deuxième carton jaune. C'est dommage pour lui", a continué Vandereycken.

L'international belge espoirs devra également faire face à la concurrence de Bjorn Meijer. "De Cuyper s'intègre certainement dans le noyau plus large du Club de Bruges, mais lorsque Bjorn Meijer est disponible, ce dernier a le dessus."