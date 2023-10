🎥 La réaction hallucinée de Dragsnes après son incroyable but

Charleroi a remontĂ© le RWDM et inscrit deux buts dans les arrĂȘts de jeu pour finalement s'imposer 2-1.

Côté Carolo, le héros s'appelait Vetle Dragsnes. Le Norvégien a eu une inspiration géniale au bout du bout des arrêts de jeu. D'une retournée sublime, il a donné la victoire aux siens.

En après-match, Dragsnes avait du mal à réaliser. “C’est dingue. Je n’ai jamais inscrit un but comme ça. Je l’ai marqué à l’instinct. Il est fantastique", a-t-il déclaré dans des propos relayés par la Dernière Heure.

Le Zèbre saluait également l'état d'esprit de l'ensemble de l'équipe. “Nous avons un état d’esprit d’équipe incroyable. En seconde mi-temps, on a contrôlé la partie mais on n’arrivait pas à marquer. Notre retour est dingue. Après l’erreur, nous n’avons pas paniqué. Il restait des minutes. On savait qu’on faisait un bon match et il fallait pousser, pousser, pousser.”