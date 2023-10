Claudio Caçapa veut s'inspirer...de Charleroi : "On doit être plus méchants"

Le RWDM avait pourtant tout en main pour accrocher la victoire ce vendredi soir sur la pelouse de Charleroi. Mais les Molenbeekois ont craqué dans une fin de match totalement folle.

En après-match, le coach du RWDM Claudio Caçapa a reconnu que le Sporting méritait les trois points. "Charleroi a eu la maîtrise, ils ont eu les occasions, les situations", a-t-il déclaré selon des propos rapportés par SudInfo.

Caçapa le sait cependant : son équipe est passée tout près d'une victoire qui aurait fait indéniablement du bien, après le 2 sur 9 en championnat - face à des cadors : l'Union, l'Antwerp et La Gantoise. Il regrette bien entendu les manquements de son équipe. "On arrive à marquer un but, on fait le plus dur mais on n’a pas su tenir le score. Il faut plus de maîtrise dans le jeu, surtout avec le ballon. On n’a pas réussi à le faire, à être posé, à jouer avec justesse. C’est ça qui nous a manqué, réfléchir à quel moment jouer vite, quand jouer vers l’avant."

Le Franco-Brésilien a également comparé la gestion du match de la part de son équipe...avec celle de Charleroi. "Felice Mazzu parlait de l’aspect mental de son équipe, c’est aussi quelque chose qu’on doit travailler. Mentalement, on doit être encore plus méchant, plus dur car si avant un match durait 90 minutes, désormais cela peut dépasser les 100 minutes. On doit être plus mature en fin de match. Quand je parle de maîtrise du ballon, il faut aussi de la maîtrise de soi", a conclu Caçapa en faisant référence aux deux cartes jaunes reçues par Gueye.