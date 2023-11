"On donne le match dans les dix dernières minutes" : Carl Hoefkens pas tendre avec ses joueurs après le partage du Standard

Le Standard a reculé et a finalement concédé l'égalisation contre Malines. Un constat très amer dans la bouche de Carl Hoefkens.

Contre Malines, le Standard a encore rechuté. Après la défaite à Gand, c'est une nouvelle occasion manquée de confirmer les succès acquis contre le Club de Bruges et Anderlecht. Une situation d'autant plus frustrante pour Carl Hoefkens que les Rouches menaient au score face au KV et avaient tout pour l'emporter.

L'entraîneur des Liégeois avait logiquement la tête des mauvais jours en interview d'après-match : "Nous voulions absolument gagner ce match. On le donne dans les 10 dernières minutes, c'est très frustrant. La manière dont cela arrive est triste mais cela peut encore arriver. Ce qui est le plus important pour moi, c'est la performance d'ensemble de l’équipe et selon moi, nous n’étions pas assez forts en deuxième mi-temps" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Hoefkens regrette que ses joueurs n'aient pas fait le break : "Nous avons eu beaucoup de mal pendant 25 minutes. Et nous n’avons tout simplement pas cherché le 2-0 assez, malgré beaucoup de bonnes opportunités". Avant la trêve internationale, le Standard aura l'occasion de relever la tête en déplacement à l'Antwerp.