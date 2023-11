Aiden O'Neill a-t-il vu le même match que tout le monde ? "Quand on voit notre domination..."

Monté au jeu à 25 minutes du terme, l'Australien a assisté aux premières loges à la perte de balle de William Balikwisha pour l'égalisation de Rob Schoofs. Une déception pour le Standard.

Après trente bonnes premières minutes, le Standard a complètement arrêté de jouer contre le KV Malines. Les Rouches pensaient assurer le minimum syndical mais à l'aube du temps additionnel, une perte de balle de William Balikwisha a permis à Rob Schoofs d'obtenir un point capital pour ses couleurs.

"On ne le sentait pas venir sur le terrain. C'est très décévant de perdre deux points quand on voit la manière avec laquelle on a dominé la rencontre. Malines a eu de grosses occasions, mais nous aussi. Je pense que l'on méritait les trois points. On aurait dû mettre plus d'intensité après le but pour tuer la rencontre" pestait Aiden O'Neill après la partie.

Comme à Eupen, le Congolais a perdu l'un de ses premiers ballons. Comme à Eupen, cela a débouché sur un but. Mais cette fois, le Standard en paie les pots cassés...

"Les erreurs font partie du football. Ce n'est pas la faute de quelqu'un individuellement. William est un excellent joueur. Ce n'est pas facile de sortir de l'équipe. Il y a de la concurrence à tous les postes et c'est comme ça dans chaque club."

Le Standard reprend son calendrier infernal. Les Rouches doivent se rendre à l'Antwerp, recevoir Genk, puis affronter Bruges et Anderlecht à deux reprises. Aiden O'Neill ne s'en inquiète pas, le Standard joue bien contre les grosses cylindrées et ne doit se concentrer que sur soi-même.

"Il y a trois points à prendre dans chaque rencontre. On ne regarde pas notre adversaire mais uniquement nous-mêmes. Tout le monde se tourne déjà vers ce prochain match."