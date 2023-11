Charleroi s'est sabordé à Malines et se retrouve dans la zone rouge

Le KV Malines a pris 3 points précieux contre Charleroi, et confirme son regain de forme après le départ de Steven Defour. Côté Charleroi, c'est la soupe à la grimace.

Après Eupen-RWDM, un autre duel très important dans la course au maintien se tenait ce samedi soir : Malines recevait Charleroi. Les Sang & Or se sont imposés (1-0) sur un penalty concédé par Damien Marcq, dans une rencontre franchement faible de leur part. Charleroi s'est réveillé trop tard, une fois mené et en infériorité numérique.

Est-ce déjà l'effet "électrochoc" du licenciement de Steven Defour ? Toujours est-il que le KV Malines a pris Charleroi à la gorge et a monopolisé le ballon, bien emmené par un Norman Bassette titulaire pour la première fois et intenable devant. Mais les Zèbres feront le dos rond et iront même se procurer la première grosse occasion, sur corner, que Geoffry Hairemans doit sauver sur la ligne (28e).

Malines et Charleroi, deux équipes à la peine

Dans une première période sans grand intérêt, Malines sera l'équipe la plus à l'aise au ballon, mais Charleroi surgit par moments via un bon Morioka pour repartir de l'avant. Il faudra même attendre les derniers instants de la première mi-temps pour qu'Hervé Koffi intervienne un peu à la sauve-qui-peut devant Cobbaut et Konaté, consécutivement, sur corner aussi (45e+2).

Mais Charleroi va pécher par manque de concentration au retour des vestiaires : Bassette est lancé en profondeur et va bien trop vite pour Damien Marcq, qui l'arrête. Dernier homme, il est exclu, et Geoffry Hairemans transforme le penalty (49e, 1-0). Le Sporting s'est tiré une balle dans le pied, mais ne baisse pas les bras : Felice Mazzù ose, fait rentrer un excellent Parfait Guiagon, qui offre presque une égalisation à Stulic lui aussi fraîchement monté (63e).

Alors que le KV Malines manque un peu de dynamisme pour aller mettre le 2-0, joue peut-être un peu "trop" bien, Charleroi y croit : Dabbagh, puis Ilaimaharitra inquiètent Gaëtan Coucke. Si Felice Mazzù voulait voir la fameuse mentalité chère à son coeur, il n''aura pas été déçu : la fin de match est un siège des goals malinois, sans succès, malheureusement pour Charleroi. Avec ce résultat, les Carolos se retrouvent dans la zone rouge. Une bien mauvaise affaire.