Charleroi en plein doute : "Je n'ai pas les mots... Là, c'est trop"

Avec sa défaite sur la pelouse de Malines, le Sporting Charleroi se retrouve virtuellement en Playoffs 3. Pourtant, les Zèbres ont bien fini la rencontre.

Le Sporting Charleroi a particulièrement mal débuté la rencontre, disputant une première mi-temps indigne d'une équipe de son niveau. "Nous n'avons fait que défendre. Alors que contre une équipe qui doutait autant que nous, il fallait les mettre sous pression. Mais non, on les a laissés prendre la confiance", pestait Marco Ilaimaharitra après la rencontre au micro d'Eleven Sports.

"Vraiment, je n'ai pas les mots. On sentait pourtant qu'ils doutaient à la fin, alors qu'on était à 10 contre 11. Pourquoi n'avons-nous pas poussé comme ça à 11 contre 11 ? On sait que si on fait ça sur tout un match, on peut faire très mal à notre adversaire", souligne le Malgache. "Mais sur un quart d'heure, ce n'est pas assez".

Le capitaine des Zèbres paraissait particulièrement remonté contre son équipe et le spectacle proposé depuis quelques semaines. "La mise en place, le plan de jeu, c'est facile d'en parler. Il faut qu'on arrête de se chercher des excuses. Là, c'est trop. Le coach peut mettre tout ce qu'il veut en place, si on ne fait pas le job sur la pelouse... Nous n'avons pas été bons, point", conclut Ilaimaharitra avec rage.