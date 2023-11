Felice Mazzu prend ses responsabilités après la nouvelle défaite de Charleroi

Charleroi a fait la mauvaise opération du weekend en s'inclinant à Malines. Face à cette situation, Felice Mazzu se remet lui aussi en question.

Ce n'était pas encore un match de la peur, mais à Malines, Charleroi a regoûté à la zone rouge, laissant le KV s'échapper avec deux points de plus. Pour les Zèbres, le début de deuxième mi-temps a été fatal avec la carte rouge direct de Damien Marcq et le penalty transformé par Geoffry Hairemans deux minutes plus tard, le seul but de la partie.

Felice Mazzu ne fuyait pas ses responsabilités à l'issue de la rencontre : "C’est aussi peut-être ma faute, car vu la situation, j’ai dit aux joueurs de rester bien organisés et que le principal était de garder le zéro derrière. Puis il y a aussi ce pénalty malheureux. C’est une erreur défensive, mais aussi offensive, on manque d’intensité devant à la base de l’action" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Il note tout de même la réaction de ses joueurs : "On a mieux joué à dix qu’à onze, ça reste un mystère peu explicable. On n’a pas assez entrepris en première mi-temps, mais on était bien organisés. Même si les supporters étaient fâchés, à juste titre, mes joueurs ont tout donné et n’ont pas lâché. C’est un paramètre important".

Les Carolos passeront donc la trêve internationale dans la zone rouge avant deux matchs cruciaux dans la lutte pour le maintien face à Westerlo et au RWDM.